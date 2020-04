Dopo 48 ore, incappa di nuovo negli agenti, ma stavolta la droga è troppa: arrestato un 17enne

LECCE - La lezione non gli è bastata a fargli mettere la testa a posto. Anzi. Dopo la denuncia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, dovuta al tentativo di sfuggire all’alt dei poliziotti, mentre percorreva via Dalmazio Birago, a Lecce, e la contestuale segnalazione al prefetto per uso di sostanze stupefacenti rimediate nel giorno di pasquetta, ieri sera, un 17enne è incappato in un nuovo controllo che si è concluso con il suo arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Stavolta era sul sedile posteriore di un’auto, fermata in via Adriatica, con al volante un 22enne leccese e sul lato passeggero, una 18enne, e i poliziotti lo hanno riconosciuto decidendo così di approfondire gli accertamenti. Le scoperte non sono mancate: nello zaino del minorenne c’erano 433,69 grammi di marijuana contenuti in un involucro di cellophane trasparente. E non finisce qui. Durante la perquisizione in casa del ragazzo, in un vasetto di vetro sul comodino della sua stanza, c’erano altri 3,65 grammi della stessa sostanza, sequestrato con un altro barattolo con altri 4.12 grammi sempre di marijuana e tre bilancini di precisione.

Nelle mani degli agenti sono finite anche 107 buste, verosimilmente utili al confezionamento ermetico delle dosi, nascoste in un altro zaino trovato sulla tettoia sottostante.

Informato il sostituto procuratore presso il Tribunale per minorenni di Lecce, Anna Carbonara, il 17enne è stato dichiarato in arresto e associato presso il centro di prima accoglienza di via Monteroni, in attesa di ulteriori determinazioni.

Quanto ai due ragazzi nell’auto con lui sono indagati a piede libero, non potendosi escludere fossero a conoscenza della droga custodita dall’amico.