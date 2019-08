Si sente male in vacanza nel Salento, muore bimba di un anno

BARI - Non ce l’ha fatta la bambina di un anno arrivata nel Policlinico di Bari dopo aver accusato un malore improvviso mentre si trovava al mare con i genitori, in località Spiaggiabella. A dare la notizia del decesso, avvenuto in mattinata, è stato Baritoday, secondo il quale, in base ai primi accertamenti, la piccola, originaria di Pordenone, avrebbe avuto una malformazione congenita e avrebbe subito un'emorragia cerebrale a causa di un aneurisma.

L’episodio risale a due giorni fa, quando la bimba si era sentita male: dopo il ricovero nell'ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, era stato disposto il trasferimento nell'ospedale “Bambin Gesù di Roma”, ma a causa della gravità della situazione nel corso del viaggio, il personale a bordo aveva deciso di fermarsi a Bari.