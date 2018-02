All’ora di chiusura nel mini-market: rapinatori arraffano appena 100 euro

MONTESARDO (Alessano) – Ennesima rapina, in serata, nel Salento. E’ accaduto a Montesardo, la frazione di Alessano, dove due malviventi hanno fatto irruzione in un mini-market del paese, sulla strada principale. Arrivati presumibilmente a piedi, all’ora di chiusura, i due si sono infilati i passamontagna sul capo per non essere riconosciuti. Poi sono passati all'azione con una pistola, non è dato sapere se autentica o giocattolo.

All’interno, non vi erano clienti: soltanto il proprietario. Quest’ultimo si è visto costretto a cedere il denaro custodito in un cassetto sotto il registratore di cassa. Davanti alle minacce, non ha opposto resistenza. Si tratta una somma irrisoria, di appena cento euro. Arraffati i soldi, i rapinatori sono scappati, forse per raggiungere un terzo complice.

Un’ipotesi ora al vaglio dei carabinieri della stazione locale e i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tricase, giunti sul luogo pochi istanti dopo la rapina. E’ stata la stessa vittima ad allertare i militari. Questi ultimi sono ora sulle tracce della coppia: i due sono alti circa un metro e 70. Sebbene il mini-market non sia provvisto di videocamere, potrebbero comunque essere stati immortalati da quelle dell’isolato.