Scomparsa una donna di 72 anni di Alliste, ritrovata in serata

ALLISTE – Ad Alliste, nella sua popolosa frazione di Felline e nelle zona vicine, una famiglia è stata in ansia per ore a causa della scomparsa di una donna di 72 anni. Anna Anastasia, residente ad Alliste, era uscita questo pomeriggio dalla sua abitazione, attorno alle 15, senza fare più ritorno. Purtroppo sofferente, con perdite di memoria, non ha più ritrovato la strada di casa. Ma, per fortuna, poco prima delle 22, è stata rintracciata in periferia. Era in discrete condizioni.

I figli, questo pomeriggio, hanno iniziato a cercarla in lungo in largo, nel paese e nelle vicinanze, dopodiché hanno avvisato le autorità. Già alle 16 la polizia locale e i carabinieri stavano iniziando a coadiuvare nelle ricerche. In serata, alle 20, è stato indetto con urgenza un tavolo tecnico in prefettura per l’apertura del Piano provinciale coordinato per la ricerca di persone scomparse. Le attività per rintracciare la donna sono quindi state estese con tutte le forze in campo, compresi vigili del fuoco, volontari di protezione civile, 118, polizia. Per fortuna, l'incubo è finito in serata.