Trovato due volte con cocaina in pochi giorni. E finisce in carcere

ALLISTE – Lo avevano già fermato ai primi del mese, e sempre per cocaina. Fiqeri Saraci, 56enne albanese, residente ad Alliste, in quell’occasione era stato trovato con sette dosi di sostanza, per quasi 13 grammi, finendo ai domiciliari. E, nonostante tutto, l’uomo avrebbe continuato a spacciare, perché nelle ultime ore, nel corso di un controllo svolto dai carabinieri della stazione di Racale, è stato fermato nuovamente con cocaina.

Durante una perquisizione in casa, infatti, Saraci è stato trovato con un involucro più voluminoso, contenente 10,03 grammi di stupefacente e, separatamente, una singola dose da 0,9 grammi. In più, aveva un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Il tutto, nella sua camera da letto. Sotto sequestro sono finiti anche 110 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. E questa volta, l’uomo è finito direttamente nella casa circondariale di Borgo San Nicola, a Lecce.