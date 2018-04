Ampliamenti su un'abitazione preesistente, in cinque vengono denunciati

PORTO CESAREO – Si è concluso con cinque denunce un controllo congiunti dii carabinieri e polizia locale di Porto Cesareo sul questioni in materia edilizia. Si tratta di D.P.W. 56 anni, M.A. 48 anni, D.D. 28 anni, S.G. 51 anni, M.D. 28 anni e S.G. 59 anni.

Stando agli accertamenti svolti, su un’abitazione già esistente, avrebbero realizzato ampliamenti e una recinzione in muratura su appezzamento di terreno censito sul catasto urbano come zona a vincolo paesaggistico. Il manufatto, privo delle autorizzazioni, è stato sequestrato e affidate in custodia a D.P.W..