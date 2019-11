"Pizzicato" in flagranza da militare fuori servizio a rubare in una casa

ARADEO – Doveva sapere che in quella casa non c’era nessuno. Per questo, Andrea Greco, 26enne, avrebbe deciso di forzare la porta, sabato pomeriggio, e intrufolarsi. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, pare stesse strappando i rubinetti da uno dei bagni. Furti di questo tipo non sono certo inusuali. Maniglie, infissi, oggetti di metallo, rame, ottone: esiste una precisa casistica su questo tipo di reati.

L’abitazione in questione, ad Aradeo, è di proprietà di una donna. Al momento non vi abita nessuno, e proprio per questo, alcuni oggetti all’interno potrebbero far gola a malintenzionati. Il 26enne è stato sorpreso perché un carabiniere che presta servizio presso la stazione di Parabita, in quel momento libero dal servizio, ha notato movimenti sospetti e ha messo in preallarme i colleghi. L’arrivo della pattuglia locale ha fatto il resto. Greco è stato fermato e sottoposto agli arresti domiciliari.