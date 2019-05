Era ai domiciliari dopo aver ferito la cognata, 39enne trovato impiccato

ARADEO - Christoph Edler Von Hoeble, un 39enne nato in Germania, residente ad Aradeo, è stato trovato morto questa mattina in casa dalla moglie, con cui conviveva. Si è tolto la vita impiccandosi. La donna ha richiesto soccorso e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale e gli operatori del 118 e. Per il 39enne non c’era più niente da fare.

L’uomo era ristretto ai domiciliari dal mese scorso. Era stato arrestato dai militari del Nucleo operativo radiomobile con l’accusa di lesioni personali, dopo una violenta lite con la cognata. La richiesta d’intervento era stata fatta nel cuore di una notte di aprile.

Edler Von Hoeble aveva appena colpito la donna con un coltello da cucina. Condotta d’urgenza in ospedale, al “Santa Caterina Novella” di Galatina, le erano stati riscontrati traumi a un braccio. Il 39enne era così finito in carcere e, successivamente, destinato ai domiciliari. E questa mattina, la tragedia scoperta dalla moglie.