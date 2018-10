Trattore messo in vendita online: incassano i soldi e dopo spariscono

ARADEO – In tre si erano spartiti 2mila euro. Sono stati scoperti e denunciati dai carabinieri della stazione di Aradeo, al termine di una delle sempre più consuete indagini sulle truffe che si perpetuano su Internet. La vittima, questa volta, è una aradeino di 58 anni. Il quale ha presentato denuncia dopo aver versato i soldi come corposo acconto per l’acquisto di un trattore.

Sono tutti calabresi, questa volta, della provincia di Reggio Calabria, gli ideatori del tranello. Si tratta di S.R., 52enne di Locri, M.D., 35enne, anch’egli di Locri, e M.C., una 59enne di Gioiosa Ionica. Stando alle indagini, dopo aver posto sul sito Subito.it un annuncio relativo alla vendita di un trattore, hanno incassato la somma, versata con un bonifico bancario, senza poi fornire la merce, tantomeno successive comunicazioni.