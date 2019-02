Armati di pistola assaltano l'Eurospin e fuggono a bordo di un'Alfa Giulietta

TREPUZZI – Una rapina è stata messa a segno questa sera ai danni del discount Eurospin di Trepuzzi dislocato all’ingresso del paese, in via Papa Giovanni XXIII (prosecuzione della strada provinciale 357). E’ successo attorno alle 19,30. A quell’ora, poco prima della chiusura, due soggetti sono entrati con i volti coperti all’interno. Uno di loro era armato di pistola.

Si sono indirizzati verso le casse e, sotto la minaccia dell’arma, si sono fatti consegnare i soldi. Subito dopo, sono usciti, fuggendo a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta. Il bottino è in via di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e del Norm di Campi Salentina, per acquisire testimonianze e filmati, dislocando nel frattempo pattuglie sul territorio a caccia dell’auto, forse condotta da un terzo complice.

E a testimonianza di quanto sia alta l’attenzione per gli episodi criminali, proprio nelle scorse ore, nel territorio di Trepuzzi, e per la precisione in località Masseria Nuova, nel corso di un servizio di controllo presso casolari abbandonati e masserie, una pattuglia dei carabinieri della stazione locale ha rinvenuto una doppietta a canne mozze, calibro 12, privo di marca e con matricola abrasa. Era stato nascosto da ignoti nel muretto a secco di un fondo rustico, di proprietà di un incensurato. Il fucile è stato sequestrato.