Sbuca da un'auto e tenta di rapinare una donna con pugni e schiaffi

E' successo a Gallipoli, dove gli agenti di polizia delle volanti del commissariato hanno fermato un 34enne aletino, già noto alle forze dell'ordine. Brandiva in mano come arma, per minacciare la vittima, anche una pipa d'ottone