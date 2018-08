Dosi di droga assieme a pistole e munizioni: in manette un 24enne

CASAMASSELLA (Uggiano la Chiesa) – Un 24enne in manette per detenzione e spaccio di droga. Nel pomeriggio di oggi, a Casamassella, la frazione di Uggiano la Chiesa, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Maglie hanno arrestato in flagranza di reato Daniele Amerigo Barone, un ragazzo di Giurdignano noto alle forze dell’ordine.

Sottoposto a una perquisizione, è stato trovato con 6 grammi di hashish, 4 di marijuana e un bilancino elettronico nell’auto. Ma scattato il controllo anche in casa, i militari guidati dal capitano Giorgio Antonielli hanno anche rinvenuto altri 37 grammi di “erba”, un altro bilancino, una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso e un revolver sempre senza tappo obbligatorio per legge.

E, ancora, gli uomini dell’Arma hanno sequestrato anche una pistola calibro 9x21 caricata a salve, 12 cartucce per fucile da caccia e una carabina ad aria compressa dotata di cannocchiale di precisione. Al termine delle formalità di rito, il 24enne è stato accompagnato nel carcere di Lecce, su disposizione del pubblico ministero di turno.