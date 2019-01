Nonostante l’obbligo di dimora in casa refurtiva e droga: nuovi guai

RACALE – Un 37enne in arresto a Racale. Si tratta di Gianluca Manni, fermato nel pomeriggio dai carabinieri del posto con l’accusa di ricettazione e detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari hanno eseguito una ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dalla Corte di Appello di Lecce nei confronti dell’uomo, sottoposto all’obbligo di dimora nel suo comune.

Il provvedimento scaturisce a seguito del ritrovamento, nei giorni scorsi, di un telaio di una Fiat con matricola abrasa trovato nel suo garage. La vettura risultava rubata il 19 dicembre a Casarano. Sempre nel box, inoltre, i carabinieri hanno anche trovato quattro lampadari e una lavatrice, sempre oggetto di refurtiva.

E non è tutto. In un ripostiglio attiguo alla cucina, anche 270 grammi di marijuana nascosti in un involucro. L’uomo ora è stato ristretto ai domiciliari, presso la sua abitazione.