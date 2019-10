Perquisizione in auto e in casa, trovata eroina: 40enne in arresto

POGGIARDO – Un uomo di 40 anni è stato arrestato in flagranza reato dopo la perquisizione, da parte dei carabinieri, dell’auto utilizzata e, in un secondo momento, anche dell’abitazione di residenza, a Poggiardo. I militari erano impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio di droga.

Medico Fiorentino, domiciliato di fatto a Bagnolo del Salento, aveva nella vettura – controllata insieme ad altre che erano in sosta - un involucro con residui di sostanza stupefacente, probabilmente eroina, del materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi e la somma di 355 euro considerata provento dell’attività di spaccio.

In casa sono stati invece trovati 10,48 grammi di eroina e un bilancino di precisione. Il 40enne è stato accompagnato presso il carcere di Lecce.