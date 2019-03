Ricerche lampo dopo la rapina nel discount: presi durante l’inseguimento

GUAGNANO – Bloccati subito dopo la rapina: scattano le manette nei confronti dei due presunti autori. L’episodio intorno alle 19 di oggi, a Guagnano, dove una coppia di malviventi ha messo a segno un colpo ai danni del discount “Eurospin”. La stessa attività presa di mira diverse volte anche in passato. Franco Greco, pregiudicato 43enne residente a Trepuzzi e Giuseppe Avallone, 51enne dello stesso luogo, sono stati infatti fermati in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Guagnano e dai colleghi della sezione radiomobile della compagnia di Campi Salentina e della stazione trepuzzina.

Con il volto coperto da passamontagna e sotto la minaccia di un’arma, hanno fatto irruzione nei locali del supermercato, sulla strada 7-Ter. Sotto la minaccia della pistola, hanno costretto la cassiera a consegnare il denaro custodito in cassa: una somma di circa 400 euro, per poi fuggire. Sono montati a bordo di una Toyota Yaris di colore blu, di proprietà di una famigliare di Avallone.

Immediate le ricerche da parte dei militari dell’Arma, i quali sono riusciti a rintracciarli nei pressi di via Vecchia Trepuzzi. I due hanno lanciato la pistola dall’auto, ma l’arma è stata immediatamente recuperata. Anche la refurtiva è stata presa in consegna dagli investigatori e consegnata al proprietario dell’esercizio. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati accompagnati presso il carcere di Borgo San Nicola, a Lecce.