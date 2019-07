Attimi di paura nel centro abitato, autovettura prende fuoco in movimento

COPERTINO – Paura questa sera a Copertino, in via Sigismondo Castromediano, traversa di via Galatina, per un’utilitaria che all’improvviso ha preso fuoco proprio mentre si stava apprestando a raggiungere e superare l’incrocio. Il veicolo, alimentato a metano, ha preso fuoco mentre era in movimento, quasi certamente per un guasto meccanico.

A bordo si trovava una donna, che ha fatto a tempo a scendere dal veicolo, prima che le fiamme l’avvolgessero del tutto, e a richiedere soccorso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Tutto s’è risolto con danni al mezzo e, per fortuna, nessun ferito, né altre automobili coinvolte nel rogo. Sul posto si è recata anche una pattuglia della tenenza locale.