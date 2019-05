Biblioteca nel castello di Andrano, via alla fase esecutiva: respinto ricorso

ANDRANO – Con una ordinanza la terza sezione del Tar di Lecce ha respinto il ricorso della ditta Design di Maglie a proposito della gara per il progetto di libreria di comunità indetto dall’Unione dei Comuni Andrano-Diso-Spongano.

L’azienda magliese era stata esclusa per anomalia dell’offerta. I giudici hanno confermato l’aggiudicazione, accogliendo le tesi di Luigi Quinto per la Edilcostruzioni di Santa Cesarea Terme, che realizzerà l’opera, e di Andrea Angelelli per il Comune di Andrano. Il progetto, finanziato con risorse del Por Puglia 2014-2020, può dunque entrare nella fase esecutiva.

Ora ci sono 200 giorni per adeguare il Castello Spinola Caracciolo a sede della biblioteca e completare le forniture per l’allestimento. Non solo: il vincitore deve anche assicurare per cinque anni la gestione che include anche attività innovative per valorizzare il maniero che nacque nel XIII secolo come fortificazione e poi, nel XV secolo, venne adeguato alle mutate esigenze belliche con il completamento del lato ovest.