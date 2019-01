Brillantante al posto dell'acqua al bar, giovane ricoverato in ospedale

CASTRIGNANO DEL CAPO – Un giovane di 28 anni è ricoverato presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, dopo aver ingerito del brillantante per lavastoglie al posto dell’acqua. E’ successo a Castrignano del Capo, all’interno di un bar, nella tarda mattinata di oggi. Si è trattato di un clamoroso incidente, stando a quanto verificato al momento dai carabinieri della stazione locale. Il 28enne era entrato nel bar chiedendo un bicchiere d’acqua, dovendo assumere un medicinale, ma poco dopo aver bevuto, ha avvertito un forte malore.

Purtroppo, pare che l’additivo che serve per rendere lucide le superfici dei piatti, fosse stato versato in una comune bottiglia che si trovava ancora nei pressi del bancone e che per questo sia stato erroneamente servito all’avventore. Il giovane è stato così trasportato presso l’ospedale di Tricase dal 118, per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Non rischia la vita, ma non si escludono certo conseguenze a lungo termine. I militari della stazione castrignanese stanno ora svolgendo approfondimenti sulla vicenda.