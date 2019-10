I freni si bloccano ed esce il fumo, attimi di paura sul treno regionale

BRINDISI – L’impatto del convoglio con qualche oggetto, o, forse, un animale, lo stop forzato, il fumo che ha scatenato una certa inquietudine. E’ l’esperienza vissuta oggi da diversi passeggeri del treno regionale di Trenitalia. Partito il convoglio da Bari alle 18, diretto a Lecce, l’impianto frenante di una vettura, fra Carovigno e Brindisi, per attrito ha provocato la fuoriuscita di fumo.

Dopo l'arrivo al binario 2 della stazione di Brindisi, tutti i viaggiatori, perlopiù studenti e lavoratori pendolari residenti fra le province di Brindisi e Lecce, sono scesi sulla banchina. Per verificare gli effetti dell’incidente, sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, chiamati dai viaggiatori, e gli agenti della Polfer. I passeggeri, nel frattempo, sono stati destinati su di un altro treno regionale, il 12503, partito da Bari alle 18,30.

Secondo quanto riferito da Rete ferroviaria italiana, non vi è stata alcune situazione reale di pericolo per i passeggeri, nonostante la normale apprensione. E il treno stesso, una volta sbloccato l’impianto frenante, tornerà in funzione. I tecnici della società stanno ispezionando in queste ore la linea per capire quale sia stato il tipo di ostacolo incontrato lungo il percorso. Dalle 19,20 alle 19,50, il traffico ferroviario fra Ostuni e Brindisi (linea Bari–Lecce) è stato sospeso. Dalle ore 19,50, attivata circolazione a binario unico alternata sul binario pari nella tratta Ostuni- San Vito. con rallentamenti fino a un’ora.

Da Brindisireport.it

