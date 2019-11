Scherzo poco divertente: petardi in mezzo alla fiera, donna resta ferita

CARPIGNANO SALENTINO – Come scherzo per Halloween, non è stato affatto piacevole. Magari gli autori avranno riso, lì per lì, della loro bravata. Ma sarebbe meglio che iniziassero a riflettere, perché ha causato non solo ovvio scompiglio, ma provocato anche feriti. Un paio, fra cui una donna, in particolare, che ne avrà per quindici giorni. Questa la prognosi, una volta medicata in ospedale.

Erano le 15 circa e, circa nella piazza centrale di Carpignano Salentino, in tanti fra cittadini e visitatori del bel paesino nel circondario di Maglie, nota ormai anche fuori Salento per la sua famosa “Festa te lu mieru” settembrina, si erano radunati per un’altra tradizionale ricorrenza, la fiera di Ognissanti. Più di qualcuno era seduto su vareie panche allestite in piazza per consumare cibi e bevande, quando, all’improvviso, è iniziata l'esplosione di petardi.

Ad agire pare che siano stati alcuni ragazzini. Di sicuro, i petardi sono stati lanciati alla rinfusa e alcuni sono finiti pure sotto le panche. Uno, scoppiando vicino a una donna, le ha procurato una ferita a un piede. Non una cosa da poco, perché è stato necessario l’intervento del 118. La vittima, B.G., 40enne, è stata trasportata presso l’ospedale di Scorrano, per poi essere dimessa qualche ora dopo, con una prognosi non da poco, a causa di una ferita lacerocontusa al piede destro.

Sul posto sono arrivati i carabinieri dipendenti dalla compagnia di Maglie che hanno iniziato a svolgere le verifiche del caso. Partendo dalla visione di alcune registrazioni di telecamere della zona. Purtroppo, sembra che per ora non gli autori del gesto non siano visibili. Ma gli accertamenti continuano.