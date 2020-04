Pentola piena di liquido infiammabile sul muro dell’azienda di informatica

CASTROMEDIANO – Un pentola piena di liquido infiammabile che, una volta acceso, ha sviluppato un piccolo rogo sviluppatosi a ridosso del muro di cinta di un’azienda d’informatica, finendo per provocare un annerimento del muro di cinta. E’ la particolare scoperta avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi nel rione Castromediano di Cavallino, in via del Platano, e per quale sono stati chiamati a indagare gli investigatori della squadra mobile di Lecce.

Il muro di cinta è quello della sede locale della Parsec 3.26, società che agisce a livello regionale e che è specializzata in particolare in tecnologie digitali per la pubblica amministrazione (fra l’altro, gestisce i software per il fotosegnalamento delle forze dell’ordine). Dopo la singolare scoperta, oltre alla polizia, per un sopralluogo sono giunti in supporto, anche gli artificieri dipendenti dal nucleo investigativo del comando provinciale di Lecce dei carabinieri. Occorreva stabilire, probabilmente, che non si trattasse di un congegno più sofisticato. I danni, comunque, sono stati molto limitati.

Resta, tuttavia, la particolarità dell’episodio, difficile da inquadrare e per il quale occorrerà un supplemento d’indagine. I locali hanno disponibilità di videocamere che saranno visionate nelle prossime ore. Non è chiaro quando sia avvenuto l’episodio incendiario. Forse, non oggi, ma nel fine settimana, quando la circolazione è stata fortemente limitata più di quanto non lo sia già, con la chiusura forzata anche di supermarket e alimentari in genere.