Una donna denuncia la scomparsa del figlio di 24 anni, ricerche avviate

CAVALLINO – Sono ore di forte apprensione per una famiglia di Cavallino. Da ieri mattina non si hanno più notizie di Enthoni Lezzi, un ragazzo di 24 anni. Per tutto il giorno la famiglia ha atteso che desse notizia di sé. Ma verso le 20, ormai fortemente allarmata per un comportamento insolito, la madre si è recata presso la caserma locale dei carabinieri, denunciando la scomparsa.

Le attività di ricerca sono iniziate subito. E grazie alla localizzazione del cellulare, i militari cavallinesi sono riusciti a scoprire dove conducesse l’ultimo segnale: alla stazione ferroria di Lecce. Lì, appunto, l’ultima posizione, attestata dalla presenza dello scooter, ritrovato parcheggiato. Di lui, però, nessuna traccia. E da allora il terminale è spento.

Attivato il piano per ler ricerche

E’ stato così attivato il Piano per le ricerche coordinate delle persone scomparse. La prefettura ha convocato questa mattina un tavolo di coordinamento per fare il punto sulle attività, ampliando le ricerche già avviate da carabinieri e questura, coinvolgendo anche polizia ferroviaria, vigili del fuoco, del 118, Croce rossa, varie unità cinofile, polizia locale di Lecce e Cavallino, volontari di Protezione civile (impiego autorizzato dalla Regione Puglia) e, in generale, tutti gli organi competenti nelle ricerche.

Sono state informate tutte le prefetture e questure d'Italia, i compartimenti della polizia di frontiera, ferroviaria e stradale, le società di trasporti pubblici, su strada e ferroviari, della provincia. Al momento dell'allontanamento, Enthoni Lezzi aveva uno zainetto di stoffa di colore nero. Indossava un pantalone da ginnastica nero, maglietta nera in cotone traforato e scarpe bianche. Aveva con sé il cellulare, come detto, ma che risulta spento da ieri mattina. Per ora non sono stati segnalati avvistamenti.

Cosa fare in caso di avvistamento

La famiglia e la prefettura chiedono la collaborazione di tutti. Nel caso di un avvistamento, i cittadini sono pregati di contattare immediatamente le sale operative del 112, 113 o del 115. Si presume soltanto che possa aver preso un treno. Ma è possibile anche che si trovi ancora nella zona stazione ferroviaria. Ecco perché le ricerche si stanno estendendo in tutta l’area a cavallo fra i quartieri Leuca e Rudiae-Ferrovia. In particolare, il nucleo cinofilo dei vigili del fuoco e diverse squadre di protezione civile provenienti da tutta la provincia, stanno sondando le Cave di Marco Vito, un'area immensa (circa 7 ettari) alla periferia della città, proprio alle spalle della stazione.

