Chiede un prestito da 50mila euro e versa somme per pratiche inesistenti

MARTANO – Non avendo garanzie per accedere al credito bancario e trovandosi in forti difficoltà economiche, ha fatto la scelta peggiore: rivolgersi a uno dei tanti millantatori che pullulano in rete. Una donna, in questo caso, che è stata smascherata e denunciata per truffa.

La vittima, donna anche lei, salentina, ci ha rimesso una somma tutto sommato bassa, pari a 300 euro. Al secondo bonifico senza ricevere soddisfazione, ha tagliato i ponti e si è rivolta ai carabinieri della stazione di Martano. I quali sono risaliti fino a M.R., 71enne di Palaia, comune in provincia di Pisa. Ma se la vicenda fosse andata avanti ancora, ci avrebbe rimesso ancor di più. Perché le richieste di M.R. per aprire (inesistenti) pratiche sembravano non dovessero finire mai.