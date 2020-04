Chiude per trenta giorni il distributore “Cannabistore” di piazza Palio

LECCE - Sarà chiuso per trenta giorni il distributore automatico al dettaglio della società “Cannabistore srl”, in via Scalfo, in piazza Palio, a Lecce.

E’ questa la sanzione (massima) contenuta nel provvedimento emanato dalla Prefettura di Lecce e notificato ieri al titolare, un 40enne di Cavallino. A chiedere la sospensione erano stati, lo scorso 3 aprile, gli agenti della divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura, che avevano contestato l’apertura al pubblico dell’attività in violazione alle disposizioni del decreto legge del 25 marzo scorso.

In quella data il distributore automatico era stato chiuso proprio in attesa che si pronunciasse il prefetto.