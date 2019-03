Cittadini avvisano il 112, preso in flagranza a rubare dentro un'abitazione

PARABITA – L’hanno preso in flagranza, mentre si era introdotto in un’abitazione per rubare. Rosario Caraccio, 60enne di Casarano, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, nella notte era in trasferta a Parabita. Ma i suoi movimenti sono stati notati da alcuni passanti, sebbene fossero le 2, che hanno composto il 112. E così sono intervenuti i carabinieri della stazione locale. L’uomo è stato poi posto ai domiciliari, con l’accusa di furto aggravato in abitazione.

Il fatto è avvenuto in via Bologna. Caraccio, dopo aver forzato la porta retrostante di ferro, è riuscito a introdursi nella casa che aveva preso di mira. Ma l’intervento dei carabinieri è stato pressoché immediato. Non si sa se fosse solo o se ci fosse un complice nei paraggi a fare da “palo”, ma, se anche fosse, non deve aver avuto il tempo di avvisarlo. Addosso, il 60enne aveva due cacciaviti e una torcia a led per muoversi agevolmente nell’ombra. Tutto finito ora sotto sequestro.