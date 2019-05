Orrore a Collepasso: anziano cosparso di alcool e poi ucciso con il fuoco

COLLEPASSO - Orrore a Collepasso dove un anziano di 89 anni, Antonio Leo, è stato trovato morto nel bagno della sua abitazione, una villetta bifamiliare di via Roma, a causa delle gravi ustioni riportate sul corpo. Un omicidio, stando alle prime informazioni. Nessun segno ulteriore all'esterno di quel piccolo ambiente. Tutto si sarebbe consumato in quella stanza, in pochi istanti.

Sull'uomo sarebbe stato cosparso dell'alcool. Il liquido, poi acceso, ha provocato una fiammata e l'inevitabile morte. Tutto questo, ad appena 200 metri dalla caserma dei carabinieri locale. La scoperta è avvenuta in serata. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo operativo radiomobile di Casarano e del Nucleo investigativo di Lecce, con la Sezione investigazioni scientifiche per i rilievi.

A Collepasso si è recato anche il pubblico ministero Luigi Mastroniani con il medico legale Alberto Tortorella. In caserma, per essere ascoltato, è stato condotto un figlio dell'uomo, Vittorio Leo, di 48 anni, che abita in uno degli appartamenti. E' stato proprio lui a lanciare l'allarme. Al momento non risulta alcun fermo.

Aggiornamenti nelle prossime ore

Gallery