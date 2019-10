Continue minacce al padre per ottenere denaro: arrestato un 37enne

MELPIGNANO – Dopo aver minacciato di morte per l’ennesima volta il padre 71enne, e fatto esplicito riferimento all’incendio della casa familiare, Antonio Gaetani, nato a Monteroni di Lecce ma residente a Melpignano, è stato tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Corigliano d’Otranto. I reati che gli sono contestati sono estorsione e maltrattamenti in famiglia. L’atteggiamento aggressivo era finalizzato a ottenere somme di denaro. L’uomo, di 37anni, è stato accompagnato presso il carcere di Borgo San Nicola.

Un 21enne invece è il destinatario dell’ordinanza - emessa dal Tribunale di Lecce e notificata dai carabinieri della stazione di Melissano -con la quale è stata disposta la misura di sicurezza personale della libertà vigilata presso una comunità socio sanitaria. Il giovane è stato riconosciuto colpevole di maltrattamenti in famiglia dopo aver reiterato, nell’ultimo anno, comportamenti molesti e persecutori, con approcci di natura sessuale nei confronti di due persone che hanno iniziato ad accusare ansia e paura per l’incolumità personale e dei propri cari.