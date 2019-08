Controlli sui passeggeri del controesodo estivo: Polfer setaccia treni e bagagli

LECCE – Passa il Ferragosto, ma non terminano i controlli. Gli agenti di polizia ferroviaria hanno infatti sottoposto a verifica oltre mille passeggeri sui treni pugliesi, lucani e molisani. Nei giorni scorsi, infatti, i poliziotti hanno eseguito accertamenti sia sui treni a lunga percorrenza, sia sui convogli delle Ferrovie sud est. Il personale ha proceduto con verifiche e ispezioni all’interno delle sale d’attesa, non soltanto a bordo dei treni.

Così come nei locali delle biglietterie, lungo i marciapiedi di arrivo e partenza dei convogli e negli esercizi commerciali. Dei mille e 55 cittadini identificati, 139 avevano precedenti penali. Sono invece 307 bagagli controllati, 44 veicoli sottoposti a verifica: questo il bilancio dell’operazione “Stazioni sicure” che ha visto impegnati 77 agenti.

Nonostante l’estate si avvii al termine, la Polfer ha stabilito le verifiche per tenere alta l’attenzione sui numerosi passeggeri del controesodo estivo. Sono state in tutto 26 le stazioni in cui si sono concentrate le attività di controllo straordinarie con il supporto