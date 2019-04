Copertino, allarme furti nelle case: entrano anche in quella di donna deceduta

COPERTINO – Allarme furti a Copertino. Almeno due episodi si sono registrati nelle ultime ore nella città del Santo dei voli. Anche se a essersi volatilizzati, con la refurtiva, sono stati proprio i malviventi. La zona delle effrazioni, in particolare, su via Marche e dintorni, dove di sicuro sono state violate due abitazioni. Secondo voci, al momento non confermate, potrebbero essere almeno tre.

Di certo, c’è il furto in casa di una coppia sulla quarantina d’anni. I ladri si sono introdotti forzando una porta secondaria, portando via gioielli, bigiotteria e un televisore, per un danno di circa 3mila euro. Il tutto è avvenuto in un arco temporale piuttosto ristretto, fra le 20 e le 22 di ieri sera, fascia oraria in cui in casa non c’è stato nessuno. Sul caso è stata sporta denuncia ai carabinieri della tenenza.

E non è tutto. Perché, sempre attorno alle 20 di ieri, una situazione analoga s’è verificata anche in un altro appartamento di via Marche (cui si riferiscono le immagini), dove, i ladri speravano forse di fare un colpo facile, visto che la proprietaria è deceduta da una settimana circa a oltre ottant’anni, e che al momento è disabitato.

Forzato l’ingresso, hanno iniziato a rovistare veramente ovunque, fra cassetti e armadi di tutto l’appartamento, gettando tutto per aria, alla rinfusa, ma senza trovare nulla di particolare. I parenti più stretti, infatti, hanno portato via nei giorni scorsi i pochi oggetti di valore, e così i malintenzionati hanno fatto un buco nell’acqua.

Secondo alcune testimonianze, ad agire sarebbero stati in due, usciti dall’abitazione, come nulla fosse. Uno di loro pare che avesse una cartelletta sotto un braccio. Forse, per una messinscena, fingersi rappresentati o incaricati di qualche ente per cercare di passare inosservati. La denuncia, in questo caso, è stata presentata dal figlio della donna.

