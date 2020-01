Danni alla teca dell’opera di Jannis Kounellis: forse un atto vandalico

NOVOLI – Potrebbe essere stato accidentale o un gesto vandalico, ancora non è dato sapere. La scoperta in mattinata, a Novoli, dove all’interno del Palazzo baronale di Novoli, la teca che ricopre l’opera di Jannis Kounellis, in esposizione sul pavimento dell’edificio storico.

La mostra, aperta al pubblico anche nella serata di ieri, ha visto l’alternarsi di diversi visitatori anche in occasione dei giorni della tradizionale Focara. La verifica, effettuata dai tecnici del Comune di Novoli e dal sindaco Marco De Luca, esclude ogni possibile danno.

L’opera non sarà più in mostra per consentire di riparare la copertura in vetro messa a protezione. Sarà la polizia municipale di Novoli ad accertare se si è trattato di un fatto accidentale o di un’azione vandalica. Nei prossimi giorni saranno i tecnici competenti in materia a stabilire come proteggere l’opera e quale soluzione adottare per sostituire la teca in vetro.