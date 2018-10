Ruspe in azione su ordine della procura: demolizione in località Belvedere

PORTO CESAREO – Un immobile è stato demolito questa mattina a Porto Cesareo, in località Belvedere, su ordine della procura della Repubblica di Lecce. Il fabbricato, ancora allo stato rustico, e la relativa recinzione erano stati realizzati in via Mar Glaciale Artico in assenza di concessione edilizia e all’interno di una zona vincolata dal punto di vista paesaggistico.

Per le opere abusive la proprietaria è stata condannata già nel 2012 ma né allora né nel giugno del 2017, quando è stato emesso il decreto di esecuzione della demolizione, ha inteso adempiere a quanto le era stato intimato. Davanti alla perdurante inerzia è intervenuto il personale dell’Ufficio demolizioni e ripristino del territorio della Regione Puglia.

Nel comunicato a firma del procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone e del procuratore Leonardo Leone De Castris si assicurano altri interventi in tempi brevi in zone di particolare pregio ambientale.