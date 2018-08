Il comandante non è sulla barca, su un’altra troppi passeggeri: denunce e multe

GALLIPOLI – Motovedette e militari in “agguato”, per pattugliare le coste salentine. Continua il monitoraggio da parte delle unità navali della guardia costiera per prevenire lungo il litorale costiero navigazioni sotto costa e in prossimità delle grotte oltre che in zone interdette in quanto classificate ad alto rischio di pericolosità. Nel corso di un’ ispezione a bordo di un’unità adibita al trasporto passeggeri, è stato accertato che il comandante titolare risultava assente e che il comando della motobarca era stato assunto da un marittimo sprovvisto dei titoli necessari: è stato denunciato alla per il reato di usurpazione di comando.

Inoltre anche il comandante di un peschereccio autorizzato alla pescaturismo, che trasportava un numero di passeggeri superiore a quanto consentito, è stato deferito per inosservanza in materia di sicurezza della navigazione. Altre 11 sanzioni amministrative sono state elevate , per un importo pari a 10mila euro. In particolare, quattro sono state elevate nei confronti di altrettanti conduttori di acquascooter dei quali due risultati non in possesso del previsto titolo abilitativo alla conduzione.

Altri due, invece navigavano in orario non consentito in violazione all’ordinanza che regolamenta la navigazione da diporto all’interno del Compartimento di Gallipoli. Ulteriori sanzioni sono scattate nei confronti di due natanti adibiti al noleggio per aver navigato in zone interdette da ordinanza della capitaneria di porto di Gallipoli per rischio crolli delle falesie.