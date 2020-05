Il brindisi nel bar interrotto dai carabinieri: nei guai titolare e quattro clienti

COPERTINO – La saracinesca era abbassata per metà. Le voci e i rumori provenienti dall’interno hanno poi confermato i sospetti dei carabinieri: piccolo assembramento nel bar, in barba ai divieti imposti dal decreto “anti Covid” che, tra l'altro,consente la somministrazione di cibo e bevande solo da asporto. Il controllo è scattato in serata, nel centro di Copertino e si è concluso con cinque sanzioni e la denuncia del titolare.

Tutto è cominciato quando i militari del luogo, guidati dal tenente Salvatore Giannuzzi, hanno eseguito una verifica nella caffetteria dopo aver udito quel vociare sospetto. All’interno, quattro clienti, seduti assieme al titolare dell’esercizio, che stavano bevendo delle birre. Alla vista dei carabinieri, il proprietario si è però innservosito, minacciandoli.

Nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà per minacce a pubblico ufficiale. Per lui inoltre, come per gli altri quattro avventori anche la multa. Nel corso delle prossime ore, intanto, sarà al vaglio anche l’eventuale chiusura dell’esercizio, che non si è attenuta alle prescrizioni imposte dalla recente normativa.