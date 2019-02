Movida violenta: due ragazzi feriti, gli aggressori scappano

LECCE – Week-end all’insegna della violenza: si sta cercando di fare chiarezza su due misteriose aggressioni avvenute nelle ultime ore in città. Il primo episodio nel cuore della movida leccese, intorno alle 2 della notte. Una brutale rissa si è infatti verificata nei pressi di Piazza Santa Chiara, tra ragazzi molto giovani. Una accesa discussione che, nel giro di alcuni minuti, è poi degenerata. Uno dei coinvolti, residente a Giuggianello, è rimasto ferito all’altezza di un orecchio.

Sul posto, sono giunti gli operatori del 118 ma lui ha rifiutato le cure, per poi allontanarsi. A suo dire gli aggressori, dei perfetti sconosciuti, lo avrebbero colpito per futili motivi. Sulla vicenda sta ora indagando la polizia. Negli istanti successivi alla violenta lite, infatti, sono giunti anche gli agenti della sezione volanti della questura. Ma non è tutto. Una mezzora dopo, gli operatori sanitari sono stati chiamati nuovamente per un secondo fatto, praticamente simile.

L’ambulanza ha raggiunto dei locali nei pressi di via Maremonti. Un ragazzo di Presicce è stato soccorso e accompagnato presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce con delle ferite sul corpo. Ha rimediato una lussazione alla spalla: è quanto emerso al termine degli accertamenti eseguiti dal personale sanitario. La ferita è stata giudicata guaribile dai medici nell’arco di circa tre settimane. Anche in questo caso, i poliziotti di viale Otranto stanno tentando di fare chiarezza sull’identità del responsabile. Quest’ultimo, dopo aver ferito il giovane presiccese, si sarebbe allontanato.