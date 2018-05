Entra nella farmacia comunale imbracciando un fucile, poi fugge con l'incasso

LECCE – E’ entrato nella farmacia comunale imbracciando un fucile, seminando il panico tra i clienti dell’esercizio commerciale. Poi, minacciando il titolare con l’arma, si è fatto consegnare il denaro presente in cassa, circa 250 euro, dandosi alla fuga repentina. E’ successo, poco dopo le 19.30, nella farmacia in via Della Costituzione a Nardò. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia, che hanno raccolto la denuncia del titolare e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a risalire all’identità del rapinatore: tratti somatici, costituzione, abiti e probabile via di fuga e sono sulle tracce del bandito.

Nel pomeriggio, invece, raffica di furti nel capoluogo salentino. Presi di mira due punti vendita della catena di prodotti per la casa e per il corpo, “Acqua e Sapone”, in via Benedetto Croce e viale Marche. Ad agire, in entrambi i casi, tre persone, due donne e un uomo con un m arcato accento barese, che hanno rubato merce per un valore ancora in corso di quantificazione. Sul posto gli agenti delle Volanti, che hanno visionato le immagini delle telecamere a circuito chiuso per ricavare l’identikit del terzetto.

Un ladro solitario, invece, è entrato in azione all’interno del supermercato Conad di via Zanardelli. Misero il bottino: alcuni superalcolici e dei cibi in scatola. Gli agenti delle Volanti sono alla ricerca del malfattore.