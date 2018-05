Era ricercato in Germania e viene arrestato nel Salento. Finisce in carcere

LECCE – Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo per danneggiamento e lesioni personali, emesso in Germania lo scorso 8 febbraio e diramato dal da ministero dell’Interno. Gianluca Leone, 30enne originario di Lindau, è stato rintracciato a San Pietro in Lama, comune in cui risiede. Leone è stato arrestato e condotto nel carcere di Lecce.

Adriano Quarta, invece, 40enne di Monteroni di lecce, dovrà scontare otto mesi di reclusione e 3mila euro di multa per furto aggravato. La condanna è stata emessa nei giorni scorsi. Il 40enne è stato arrestato e accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.