L’Esercito in prima linea per la “maratona” di donazione di sangue

LECCE – Anche l’Esercito in prima linea per la maratona interforze di donazione di sangue. In giornata, così come nei prossimi giorni, i militari continueranno a recarsi presso il Centro trasfusionale dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce per donare sangue, nell’ambito dell'iniziativa "Insieme per la vita", una maratona interforze di donazione del sangue promossa dalla Scuola di Cavalleria con il patrocinio della prefettura.

L'iniziativa, partita lo scorso 12 giugno e che proseguirà fino al 13 settembre, si avvarrà del sostegno dell'Associazione volontari italiani sangue (AVIS) e avrà l'obiettivo di assicurare al Centro trasfusionale i quantitativi aggiuntivi di sangue necessari a far fronte all'incremento del fabbisogno del periodo estivo. A consuntivo di due mesi di donazioni, si possono già registrare i primi positivi risultati: nel nosocomio non è stato posticipato alcun intervento per carenza di sangue.

Lo spirito di forte condivisione che anima il progetto testimonia l'importanza dei valori di solidarietà e partecipazione attiva, in grado di fornire sempre risposte concrete alle necessità dei cittadini o, come nello specifico, alle emergenze medico-sanitarie. Inoltre, l’iniziativa si pone anche l’ambizioso obiettivo di assurgere a modello di comportamento per sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di rafforzare la cultura della donazione del sangue, della tutela della salute e più in generale del bene della collettività.