Fa il bagno in mare con i figli, muore annegato. Inutili i soccorsi del 118

TORRE SAN GIOVANNI – David Briere, un cittadino francese di 45 anni, è morto questo pomeriggio mentre si trovava in mare a circa 70 metri dalla riva, a Torre San Giovani, marina di Ugento. Il malcapitato si trovava in acqua con i suoi due figli quando, all’improvviso, devono essere stati colti tutti quanti dall’impeto delle correnti.

In mare si sono gettati altri bagnanti che hanno riportato a riva i ragazzini. Mentre l’uomo, a un certo punto, è stato visto non muoversi più. Condotto anch’egli a riva e chiamato il 118, per lui, purtroppo, non c’è stato niente da fare. Vani sono stati i tentativi di rianimazione.