Inchiesta Favori&Giustizia, dopo sei mesi Carlo Siciliano torna in libertà

LECCE - Dopo 15 giorni di carcere e sei mesi ai domiciliari Carlo Siciliano torna un uomo libero. Il direttore del dipartimento di medicina del lavoro e di igiene ambientale della Asl di Lecce ha ottenuto la revoca della misura dal Tribunale di Potenza dinanzi al quale è imputato per corruzione in atti giudiziari. I giudici hanno accolto l’istanza, avanzata attraverso l’avvocato difensore Amilcare Tana e rispetto alla quale la Procura aveva dato parere sfavorevole, imponendo come unica restrizione quella del divieto di dimora a Lecce.

Nel processo partito dall’inchiesta su scambi di favori tra pezzi grossi dell’Asl e il pubblico ministero Emilio Arnesano, Siciliano è accusato di aver venduto a quest'ultimo uno yacht di 12 metri a un prezzo di favore (28mila euro anziché 45mila), per ottenere in cambio “sostegno” in procedimenti penali, dove erano coinvolti suoi amici colleghi. E, proprio, sul valore della imbarcazione si è discusso, la settimana scorsa, nell’ultima udienza durante la quale è stato ascoltato il consulente della difesa, giunto a conclusioni opposte a quelle degli inquirenti. Stando ai suoi calcoli, il valore dell’unità sarebbe stato persino inferiore al costo sostenuto dal pm per diventarne proprietario.

Si tornerà in aula giovedì, per l’ascolto del presidente della prima sezione penale del Tribunale di Lecce Roberto Tanisi che dovrà riferire sulla condotta avuta da Arnesano nell’ambito del processo per peculato concluso con l’assoluzione dell’ex dirigente della Asl Ottavio Narracci (tra gli imputati).