Fiamme improvvise sul cofano di una Yaris vicino alle ex Case Magno

LECCE – Erano circa le 17 quando un’autovettura ha improvvisamente preso fuoco in una traversa interna di viale della Repubblica. Si tratta di una Toyota Yaris, di un uomo che risiede nelle vicinanze. Una fiammata si è sprigionata dal o sul cofano, ma fortunatamente, nonostante il freddo e la neve, alcuni passanti si sono accorti subito del rogo e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Dal comando provinciale di viale Grassi, che non dista molto dal punto in cui si è verificato il rogo, in breve è arrivata una squadra che ha spento le fiamme, impedendo che si propagassero sul resto dell’autovettura e che interessassero altri veicoli parcheggiati molto vicini o i balconi più bassi degli edifici (si tratta di palazzi del complesso noto come ex Case Magno).

La Toyota, piuttosto datata (è stata immatricolata dal 2000) era ferma da un paio di giorni. Per quanto non si possa escludere a priori un atto doloso, non sono stati rintracciati elementi che lo indichino chiaramente, come residui di benzina o di diavolina, bottiglie abbandonate con liquido infiammabile o altro. Sul posto è intervenuta anche una volante di polizia.

Gallery