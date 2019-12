Un forte odore invade una parte della città: scattano i controlli del 115

LECCE – Un odore acre, simile a quello sprigionato dalle fughe di gas, è stato avvertito nel pomeriggio dai cittadini leccesi, soprattutto nella zona di via Leuca. Inizialmente, ancor prima di intuire la natura dell’odore, i residenti hanno anche pensato a delle plastiche bruciate. Tanto era forte quella presenza olfattiva, che i cittadini hanno postato i propri dubbi e sospetti sui social network, cercando di consultarsi fra loro.

Alcuni si sono inoltre rivolti alla sala operativa del 115 nel timore potesse trattarsi di una notevole fuga di gas, magari per qualche conduttura guasta. Sul posto, i vigili del fuoco del comando provinciale dotati di strumentazione, assieme agli agenti di polizia locale del comando di viale Rossini.

I pompieri, al termine delle ispezioni effettuate con speciali dispositivi, non hanno però rinvenuto nulla di preoccupante: non vi erano infatti perdite, né tubature rotte. Le verifiche si sono dunque concluse con una nulla di fatto: nessun pericolo per gli abitanti del quartiere, ma il dubbio non è stato comunque sciolto.