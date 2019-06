Frecciarossa per Milano e Torino in panne: corsa termina dopo pochi metri

LECCE - Non è stata una giornata facile per i viaggiatori in partenza da Lecce che avevano scelto il Frecciarossa delle 12.06 per Milano e Torino. Partito in orario dal primo binario, il treno si è arrestato dopo poche centinaia di metri, restando ben visibile anche ai conducenti che transitavano per il sottopasso di piazzale Rudiae.

Le verifiche hanno messo in evidenza un guasto tecnico tale da imporre la retrocessione del treno nella stazione che è avvenuta dopo circa un'ora e mezzo di attesa. I viaggiatori sono stati assistiti e dirottati sul Frecciabianca che sarebbe dovuto partire alle 12.58 dal terzo binario, ma che invece è stato trattenuto fino al rientro del Frecciarossa per consentire ai passeggeri di lasciare il capoluogo salentino. Il rimborso è stato concesso secondo le previsioni del regolamento e sono stati distribuiti anche 300 kit con snack e bevande.

Il Frecciarossa ha inaugurato le sue corse da Lecce l'8 dicembre e consente, rispetto ai collegamenti già esistenti per Milano e Torino, di risparmiare un'ora di tempo. La velocità di punta si può raggiungere, al momento, solo da Bologna in su ma il potenziamento della dorsale adriatica in termini di infrastrutture dovrebbe consentire ulteriori margini sui tempi di percorrenza.

Orari dei treni regionali per turisti e pendolari

Intanto Trenitalia, dopo la presentazione dell'orario estivo di Ferrovie del Sud Est, che prevede finalmente corse più frequenti con le località turistiche più rinomate, anche di domenica, è stato lanciata anche la nuova programmazione dei treni regionali. Dal 23 luglio al 25 agosto, durante l’arco della settimana saranno garantiti i collegamenti in fascia pendolare. Chi viaggia da Lecce a Bari avrà a disposizione tre partenze al mattino da Lecce (alle 6.11, 6.30 e 7.25) e sei collegamenti nella fascia 13.30-18.30, un treno ogni ora, per ritornare su Lecce; chi viaggia da Bari a Lecce al mattino avrà a disposizione un collegamento alle 5.47 con arrivo alle 7.41, un collegamento alle 7.15 e uno alle 8.01, al ritorno potrà utilizzare uno dei sei treni in partenza Bari tra le 14.00 e le 19.30. Inoltre nel fine settimana, d'intesa con la Regione Puglia, sono stati potenziati i collegamenti tra Lecce e Bari con due treni in più il sabato e quattro la domenica.