Fulmine si abbatte sul maneggio e divampa l’incendio: paura a Copertino

COPERTINO – Un fulmine si abbatte sull’area del maneggio e rischia di provocare danni gravi. E’ accaduto nel tardo pomeriggio, alla periferia di Copertino, all’intero di un terreno recintato che sopita animali e una struttura adibita a deposito. Una fiammata è subito partita, consumando legname e sterpaglie.

Sul posto, allertati dai proprietari, i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie. Spento l’incendio, è partito il sopralluogo. I pompieri hanno infatti messo in sicurezza l’area, per paura di altre conseguenze. Ma non sono stati registrati danni ai cavalli presenti, né a persone.

Al termine delle operazioni, il danno totale non è stato ancora quantificato. Ma si tratterebbe di piccoli cedimenti di un magazzino, non sufficienti da rendere la struttura inagibile.