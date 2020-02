Tenta furto in farmacia e porta a termine quello in negozio: caccia al ladro ciclista

LECCE – Due tentati furti, in serata, a Lecce e potrebbe trattarsi dello stesso individuo: un ladro ciclista. Il primo colpo in farmacia. È accaduto presso la rivendita “Lupiae” di via Bastianutti, da parte di un uomo giunto in biciletta. L’episodio non ha però fruttato alcun bottino poiché il malvivente, vistosi scoperto, è immediatamente fuggito verso l’esterno, facendo perdere le proprie tracce.

Sul luogo dell’accaduto, per le indagini, i carabinieri di Lecce. Ma non è tutto. Sempre in serata, intorno all’ora di chiusura degli esercizi, sarebbe stato lo stesso malvivente a mettere a segno un furto anche in centro, ai danni del negozio di cosmetici “Douglas”, tra via Trinchese e Piazza Mazzini.

Dopo aver “prelevato” dei prodotti tra i quali profumi dagli scaffali, per un valore non ancora quantificato, il ladro si è dileguato, nonostante i richiami di una commessa. In questo secondo fatto, è intervenuta la polizia per eseguire i rilievi. Gli agenti della sezione volanti e i militari dell’Arma sono orasulle tracce del “ciclista”, visto in sella al suo mezzo a due ruote anche nel secondo colpo. Si stanno visionando i filmati delle videocamere di sorveglianza, nel tentativo di recuperare degli indizi.