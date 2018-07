Ladri in azione nella sala slot machine: via con due pc e 5mila euro

TRICASE - Ladri in azione nel fine settimana: prendono di mira un’attività commerciale e fuggono con slot machine e contanti. E’ accaduto in via Diaz, a Tricase, dove il proprietario di una sala scommesse ha scoperto di aver subito un furto.

I malviventi, dopo aver mandato in frantumi la vetrata di una porta finestra, sono entrati nel locale e hanno rovistato nei cassetti degli scaffali. Sono riusciti ad impossessarsi di due personal computer e 5mila euro in contanti, prelevati dai dispositivi elettronici.

Arraffato il bottino, si sono dileguati senza lasciare apparenti tracce. Sul posto, una volta scoperto l’accaduto, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia tricasina per i rilievi. I militari hanno già recuperato i filmati dei sistemi di videosorveglianza: il dvr che si trovava all'interno dell'esercizio, infatti, è stato smontato e portato via assieme al resto dagli stessi ladri.