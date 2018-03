Sorpresi mentre fanno man bassa di gasolio dai pullman, lasciano l'auto

GAGLIANO DEL CAPO – Uno è stato identificato tramite l’auto lasciata sul posto e rintracciato nel pomeriggio. Ed è scattata la denuncia a piede libero, vista l’assenza di flagranza. I complici al momento non si conoscono, i carabinieri stanno cercando in queste ore di scovarli.

Il furto, di certo, è stato sventato. E probabilmente sarebbe andato a buon fin se non vi fosse stata la telefonata al 112 di un cittadino che ha notato movimenti più che sospetti in piena notte nel parcheggio per i pullman accanto alla stazione ferroviaria di Gagliano del Capo. Qui, alcuni soggetti stavano facendo man bassa di gasolio.

Nei guai, per furto aggravato in concorso, è finito A.N.S., 48enne di Tricase. I carabinieri della stazione locale e del Nucleo operativo radiomobile di Tricase sono arrivati in pochi minuti sul posto. E c’è stato il fuggi-fuggi generale.

Sul posto i militari hanno trovato tredici taniche da 25 litri ciascuna, di sette del tutto piene di carburante dei pullman. I ladri erano quindi a buon punto quando si sono fiondate le gazzelle. Accanto c’erano anche due tubi in gomma usati per il prelievo, una pinza e la Mercedes risultata del 48enne. Sui sedili posteriori dell’auto, quattro taniche piene di gasolio e la chiave d’avviamento inserita nel quadro elettrico. Pronta per la fuga. Ma che né il proprietario, né i complici sono riusciti a usare, colti del tutto di sorpresa dall’arrivo dei carabinieri, tanto da svignarsela a piedi.

Durante il sopralluogo dell’area e l’ispezione dei pullman, i militari, peraltro, non hanno rilevato alcun danneggiamento. L’ipotesi più plausibile è che fossero stati tutti aperti tramite un radiocomando, al momento però non ancora trovato. Mercedes, taniche e tubi sono finiti sotto sequestro. Il carburante tornerà invece nei serbatoi dei pullman.

Gallery