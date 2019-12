Ladri a scuola, terzo furto in pochi giorni dentro edifici pubblici di Galatone

GALATONE – E sono tre. Tre furti in pochi giorni ai danni di edifici pubblici di Galatone. Ad agire, forse, sono sempre gli stessi soggetti, che vanno a caccia di soldi e si accontentano sostanzialmente di pochi spiccioli.

Provocando però scompiglio e danni. Questa volta il problema s’è verificato ai danni dell’istituto d’istruzione secondaria superiore “Enrico Medi” di via Scorrano. Ignoti si sono introdotti all’interno, forzando una porta posteriore. Dopodiché, si sono “dedicati” alla rottura di un distributore di bevande, portando via i soldi contenuti all’interno.

Pressappoco la stessa cosa successa nella notte di Santo Stefano, quando i ladri sono entrati negli uffici comunali. Anche in quel caso, forzata una macchinetta per gli snack. Sempre a Santo Stefano, un furto si era verificato anche ai danni della chiesta del Crocefisso, dove a essere rubati erano stati i soldi delle offerte. In tutto, fra un caso e l’altro, non più di 20 euro. Su tutti i casi, indagano i carabinieri della stazione locale.