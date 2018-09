I rapinatori in moto tornano in azione: assalto al negozio di abbigliamento

CARMIANO – Tornano alla carica i rapinatori in moto che hanno già realizzato diversi colpi in centri dell’hinterland di Lecce, in particolare nel nord Salento. I malviventi, questa volta, hanno fatto irruzione a Carmiano, in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi.

Si tratta di “Moda più”, uno store che si trova in via Riezzi, all’angolo con via Leverano. Erano le 19 circa quando i malviventi hanno raggiunto il negozio. Avevano caschi e uno di loro era armato di pistola. Hanno arraffato i soldi della cassa (bottino da quantificare) e sono poi subito fuggiti, probabilmente in direzione di Leverano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm di Campi Salentina e della stazione locale, che peraltro si trova a breve distanza e davanti alla quale potrebbero essere sfrecciati subito dopo il colpo, per uscire dal paese. Sale quindi il numero di rapine messe a segno dalla diabolica coppia, che si muove usando una moto Suzuki bianca e blu. Con quello di oggi, si arriva a quota cinque, per quanto conosciuto alle cronache.

Prima di oggi, vi sono stati, in ordine cronologico, dal 14 settembre in poi, due rapine nello stesso giorno a discount Eurospin di Guagnano e Carmiano, un’altra all’Eurospin di Veglie, una quarta al Dok di Lequile. Ma il numero di rapine messe a segno di recente è molto più alto, considerando anche episodi avvenuti altrove e non necessariamente attribuibile ai due. Basti citarne una: solo ieri mattina, sulla Bangolo-Cursi, quella ai danni di un uomo che si stava recando a versare l’incasso della tabaccheria gestita dalla figlia.