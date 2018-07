Il mare si gonfia: soccorsi sette bagnanti, per uno necessaria la motovedetta

PESCOLUSE – Il vento è cambiato all’improvviso, il mare si è ingrossato e in molti si sono trovati in difficoltà, oggi, a Pescoluse, marina di Salve. Tanto che c’è stato un fuggi-fuggi dal mare e, per chi si è trovato in difficoltà particolari, l’aiuto tempestivo di due assistenti bagnanti. Ben sei le persone riportate a riva, usando le moto d’acqua. Per una settima, però, un 59enne di Patù, si stava temendo il peggio. E a quel punto c’è stata necessità dell’arrivo della guardia costiera.

Sono stati momenti difficili, e per fortuna, questa volta, la tragedia si è evitata. La chiamata al 1530, il numero della sala operativa, effettuata da uno degli assistenti intervenuti, è stata tempestiva. Ai militari ha spiegato dei sei salvataggi effettuati, ma ha aggiunto che un uomo non era rientrato a riva. La situazione era davvero particolare. Sono scattati così immediatamente i soccorsi. Dal porto di Leuca è uscita la motovedetta Cp 886. A bordo c’era anche personale sanitario della Croce rossa italiana. Altre pattuglie sono state inviate via terra.

Poco prima che la motovedetta raggiungesse il luogo della segnalazione, l’uomo, in serie difficoltà, era stato comunque individuato e soccorso da un’imbarcazione. Trasferito sulla motovedetta, qui ha ricevuto le prime cure. Giunta in porto l’unità di soccorso, il 59enne è stato affidato al personale medico del 118, nel frattempo avvisato, che provvedeva agli ulteriori accertamenti.

Importante si è rivelata, nell'occasione, anche la collaborazione, da poco rinnovata, fra Capitaneria di porto e Croce rossa, con personale sanitario a bordo, specializzato nei salvataggi in acqua e in grado di fornire le prime cure, al momento del ritrovamento di bagnanti in situazioni d'emergenza.