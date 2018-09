In casa materiale rubato e della droga, insulta e aggredisce i carabinieri

LECCE – Nella sua abitazione di Casarano nascondeva un’impastatrice, 2 cartucce calibro 7,65, 0,2 grammi di marijuana e mezzo grammo di cocaina. Materiale scovato dai carabinieri durante una perquisizione domiciliare. Alla vista dei militari, però, L.T., 50enne originario della provincia di Foggia e residente nel Salento, ha iniziava a sbattere la testa conto il muro e rivolto frasi minacciose.

I carabinieri, per prevenire ulteriori gesti violenti, hanno tentato di bloccare l’uomo, che per di divincolarsi, gli ha colpiti con calci e pugni. L’impastatrice è stata rubata l’11 settembre da un locale attiguo alla chiesa “Cuore immacolata di Maria” ed è stata restituita al parroco. Per il 50enne è scattata la denuncia per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, ricettazione e detenzione abusiva di munizioni.